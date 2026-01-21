VaiOnline
Quartucciu.
22 gennaio 2026 alle 00:31

Rifiuti, guerra al porta a porta alternativo 

Svuotacantine banditi: «Creano discariche, poi spetta al Comune eliminarle» 

Dietro un servizio porta a porta, basato sulla raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti nelle discariche regolari, esiste un fenomeno sempre più frequente e radicato: quello dei ritiri porta a porta illeciti. Il fenomeno infatti, comporta un abbandono di rifiuti nelle vie della città e nelle campagne, con successivi interventi di bonifica e ritiro da parte della ditta autorizzata allo sgombero. Un problema con cui il Comune di Quartucciu deve fare i conti, soprattutto economici.

Le conseguenze

I costi infatti, si traducono in danni alla comunità, con il rischio di incidere di circa il 5% in più sull’importo pagato dai contribuenti in regola. Nel pratico, ha visto un aumento dei fondi stanziati nel 2025 di circa 10mila euro rispetto al 2024, in previsione degli interventi. Un quadro ben delineato, come chiarisce l’assessore ai lavori pubblici, igiene e ambiente Walter Caredda: «Il discorso è attribuibile a chi non fa la differenziata. La percentuale di differenziata sopra l’80%, conferisce al Comune un bonus aggiuntivo da parte della Regione, ciò permette una diminuzione del costo complessivo del servizio di igiene urbana. Di conseguenza, si avrà una diminuzione delle spese a carico del cittadino. Capita spesso che alcuni privati si affidino a persone non in regola o a ditte non autorizzate. Questo significa un risparmio momentaneo al privato, ma che si riflette poi in maggiori spese collettive. Il servizio porta a porta di ritiro dei rifiuti funziona, abbiamo anche un appalto di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti».

Le responsabilità

Un lavoro a stretto contatto con la Polizia Municipale, che individua le aree e verifica la presenza di elementi utili a risalire ai responsabili: «Quando è possibile - chiarisce l’assessore - si procede con le sanzioni o si impone la bonifica. Se la discarica si trova sul suolo pubblico, interveniamo direttamente. Quando invece si tratta di area privata viene notificata un’ordinanza al proprietario, e costretto a ripulire a sue spese». Sulla stessa linea anche l’assessore al patrimonio Carlo Secci, che annuncia un rafforzamento dei controlli e richiama i cittadini a un gesto di responsabilità comune: «Chi è in regola non è giusto che paghi per le bonifiche causate dai rifiuti di altri. Quando si affidano lavori in casa, bisogna anche avere la responsabilità di affidarsi a professionisti in regola. Uno dei casi più ricorrenti, è il ritrovo di rifiuti da ristrutturazioni non autorizzate, con le macerie che vengono abbandonate ovunque. Quello che chiediamo, è di non affidarsi a: svuotacantine, ritiri del ferro vecchio e muratori non in regola».

Sanzioni
Secci, sottolinea infine il rischio che ne deriva per tutti sotto il piano giuridico: «Se risaliamo al proprietario originario dei rifiuti, le conseguenze non riguardano solo per chi abbandona, ma anche per chi ha affidati i lavoro senza verificare. Intensificheremo i controlli».

