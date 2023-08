Rifiuti, guerra agli incivili 

Dopo aver chiesto l’intervento dell’Anas la sindaca di Maracalagonis lancia un appello ai sindaci di Burcei, Sinnai e Quartucciu per il caso della Statale 195 invasa dai rifiuti proprio nel tratto che attraversa i territori comunali dei tre paesi.

La prima cittadina nei giorni scorsi ha disposto una serie di lavori di pulizia nella zona interessata dalla festa di San Basilio. Alla vigilia i rappresentanti del comitato organizzatore aveva trovato cumuli di rifiuti, in particolare decine di pneumatici abbandonati davanti all’ingresso della chiesa campestre. «Vorrei lanciare un appello a tutti I cittadini dei paesi collegati con questa importante arteria stradale – scrive la sindaca sui social - affinché facciano il possibile per tenere pulita questa strada per impedire lo scarico abusivo dei rifiuti. Nonostante i buoni auspici dell’Anas se non riusciamo a tenere a bada questi incivili malfattori, la situazione sarà sempre quella di oggi e la situazione non cambierà mai». (f. p. )

