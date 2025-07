Rifiuti, giro di vite del Comune 

Sanzioni in arrivo, a Serramanna, per chi è stato scoperto ad esporre i rifiuti indifferenziati e fuori dai contenitori d’ordinanza forniti dal gestore del servizio. In uno dei casi (accertato in vico II Serra) le verifiche della polizia locale hanno portato all’individuazione del responsabile di quello che di fatto equivale all’abbandono di rifiuti sulla pubblica via. Inevitabile la multa comminata al responsabile.

I rilievi

«In vico II Serra sono stati ritirati i rifiuti abbandonati. Erano senza mastello e non differenziati. All'interno delle buste c’erano anche dei documenti utili a risalire a chi li aveva abbandonati», conferma il primo cittadino. «La polizia locale ha quindi identificato la persona alla quale sarà ora comminata la sanzione prevista», prosegue il sindaco Gabriele Littera, che parla anche di altri abbandoni di rifiuti («si stanno portando avanti le procedure per identificare i responsabili») che, tuttavia, non desterebbero eccessive preoccupazioni. «In rapporto alle dimensioni del nostro paese gli atti di questo genere sono tutto sommato limitati», aggiunge Littera, che si appella al senso civico dei cittadini, invitati a segnalare i comportamenti scorretti al Comune: «Le segnalazioni, anche per questi fatti, possono essere inviate con una semplice mail a serramanna@comune.serramanna.ca.it».

La proteste

A Serramanna il nuovo appalto disposto nell’ambito dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano ha portato alcune novità che hanno causato proteste e malumori. Dai mastelli per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, giudicati troppo piccoli e insufficienti rispetto alla cadenza del ritiro, all’assenza delle isole ecologiche e alla chiusura dell’ecocentro (gli utenti possono conferire in quello mobile o nei paesi vicini, parte dell’appalto). Alle lamentele risponde il primo cittadino che parla dell’esigenza «di contenere la quantità del secco, che incide tanto sui costi che ricadono sulla bolletta Tari». Chi più inquina più paga: a Serramanna hanno ben presente che i costi per la raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati o non differenziati ricadono sulla bolletta di tutti gli utenti. «E così, al netto delle sanzioni, stiamo cercando di togliere ogni scusa, informando, a voce e con scritti, con assemblee: bisogna insistere perché ridurre il secco è l’unico modo per non far crescere i costi ed è un dovere verso il pianeta e l’ambiente».

