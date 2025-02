Rifiuti gettati nell’area verde «Ora basta» 

Sul marciapiede di via San Fulgenzio si fermano in tanti, sia cittadini di Monserrato che pendolari, aspettando l’arrivo dell’autobus nella fermata posizionata di fronte ai campi da padel. Peccato che troppo spesso qualcuno scelga di ingannare l’attesa svuotando le proprie tasche dove non dovrebbe. L'area verde della via, infatti, è bersagliata dall’abbandono di piccoli rifiuti che vanno accumulandosi. Da chi smaltisce la bottiglietta di plastica vuota a chi getta le cartacce dei propri snack, da chi disperde i fazzolettini a chi si disfa di sigarette e bustine di tabacco. Senza contare che c’è anche chi prende di mira la zona depositando intere buste di spazzatura, senza particolari patemi. «Regna l’inciviltà», osserva chi attende il passaggio dell’autobus. «Certo è che un cestino aiuterebbe a ridurre il fenomeno». Anche quando l’area viene ripulita, puntualmente basta il brutto gesto di pochi per far scattare l’effetto emulazione. E il verde torna a riempirsi di rifiuti.

