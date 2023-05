Rifiuti gettati nel posteggio della fioraia 

Quando come ogni mattina è arrivata davanti al cimitero per allestire il suo stand di fiori, quasi non credeva ai suoi occhi. Parte del posteggio regolarmente assegnato per la vendita era disseminato di rifiuti. Così la titolare Rita Serri, furiosa, ha chiamato i vigili e gli uffici del settore ambiente per far rimuovere la discarica e poter continuare a lavorare.

«Ma non è venuto nessuno» racconta, «e non solo ho dovuto sistemare fiori, vasi e piante in uno spazio più ristretto ma praticamente non ho nemmeno lavorato perché i clienti che vedevano questa indecenza neanche si avvicinavano». E non è la prima volta che capita. «Cosa devo fare? Io pago regolarmente il suolo pubblico e poi non posso nemmeno lavorare. Mi auguro che si prendano provvedimenti perché queste cose non accadano più», si sfoga. Nella discarica c’era di tutto: abiti, buste di rifiuti indifferenziati e persino un trolley. Vestiti e scarpe sono stati probabilmente tirati fuori dai contenitori di raccolta degli indumenti usati, spesso nel mirino dei vandali. «C’erano buste sia da una parte che dall’altra del mio posteggio» dice ancora Serri, «queste cose non si possono più tollerare».

