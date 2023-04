Non conoscono limiti gli incivili che continuano a gettare la spazzatura in ogni angolo della città, senza farsi alcun problema. L’ultimo atto sono due divani gettati in via Roma a pochi passi dall’incrocio con via Garibaldi. E siccome vige sempre la regola che rifiuto chiama rifiuto, chi vede spazzatura in un angolo ne getta altra e pazienza se si è nel bel mezzo del centro storico. (g. da.)