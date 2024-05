Rifiuti gettati in strada: le tre isole ecologiche restano sempre aperte  

Rifiuti abbandonati di ogni tipo e forma sono la piaga che affligge sempre di più parchi urbani, campagne e cunette. Anche verso le strade per il mare. Il Comune cerca in ogni modo di attenuare il fenomeno. Dall’educazione civica, attraverso incontri con i ragazzi delle scuole, ai temi ambientali promossi con campagne condivise con Formula Ambiente, l’azienda titolare dell’appalto di igiene urbana. Da domani, proprio per evitare che durante la stagione turistica la cittadina venga sommersa dai cumuli del sacchetto selvaggio, il Comune aprirà tutti i giorni della settimana le tre isole ecologiche: Sughereta, Monte Attu e Golfetto. «In considerazione della vocazione turistica del nostro territorio che accresce notevolmente la presenza nella cittadina - spiega Riccardo Falchi, consigliere comunale con delega all’Ambiente - abbiamo deciso di estendere l’orario di apertura delle isole ecologiche. La misura è stata adottata per facilitare a tutti i cittadini la consegna dei rifiuti domestici». Il riferimento è alle crescenti preoccupazioni sollevate dal littering, il fenomeno dell’abbandono di rifiuti di solito di piccole dimensioni nelle strade, piazze, parchi e argini. «L’intervento - prosegue l’esponente della maggioranza - rappresenta uno degli aspetti fondamentali del nostro impegno che, insieme all’applicazione delle sanzioni e alle numerose iniziative di educazione ambientale, mira a promuovere una sempre più efficace gestione dei rifiuti e a tutelare l’ambiente in generale». E in campo ci sono anche i neonati barracelli. (ro. se.)

