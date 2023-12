Rifiuti gettati dietro il cassone degli abiti usati 

Fosse “solo” per la maleducazione di alcuni che abbandonano i sacchetti della spazzatura, non sarebbe neppure il problema più grande. «Perché l’amministrazione arriva e li ritira, ma puntualmente incivili e maleducati tornano il giorno dopo e abbandonano la spazzatura di casa propria», dicono i residenti davanti a piazza Bellu. Il problema è diventato più grande da quando, la scorsa estate, sulla piazza è comparso uno di quei grandi cassonetti bianchi per la raccolta degli abiti usati, da destinare alle persone in difficoltà economica. «Il contenitore è stato posizionato sul percorso disegnato per le persone non vedenti, significa che a un certo punto ci si va a sbattere», spiegano i residenti. Che poi aggiungono: «Il grande cassonetto fa da “scudo” per chi abbandona la spazzatura, servirebbe un controllo maggiore da parte dell’amministrazione. Ma anche rivedere il luogo in cui è stato posizionato il grande cassonetto».

