Rifiuti gettati dalle auto in corsa: boom di multe 

C’è chi continua a guidare mentre messaggia su WhatsApp e chi non si mette alcuno scrupolo a lanciare i sacchetti di spazzatura dall’auto in corsa. Comportamenti pericolosi e incivili che si fa fatica ad arginare: basti pensare che a Monserrato lo scorso anno per queste due infrazioni sono state multate 110 persone (44 per i telefonini e 66 per l’abbandono di rifiuti). In preoccupante crescita anche le sanzioni per la mancata revisione dell’auto: in tutto 402.

Pugno duro

La tolleranza zero contro i maleducati al volante sta dunque dando i suoi frutti, anche se la battaglia è ancora lontana dall’essere vinta. Chi si mette alla guida sa che all’occhio vigile delle telecamere non sfugge niente. «Le violazioni totali sono diminuite rispetto al 2021 del 18 %», sottolinea il comandante della Polizia locale, Massimiliano Zurru. Si è premuto di più il piede sull'acceleratore dentro la città e nella Statale 387. A dare un contributo enorme a scovare i trasgressori ci ha pensato anche il telelaser Trucam mobile, una nuova tecnologia di cui Monserrato si è dotata da ormai più di un anno, in grado di catturare i minimi dettagli e da una distanza ancora maggiore. Grazie a questo strumento, infatti, si è riusciti a sanzionare oltre 1.200 automobilisti indisciplinati: «In particolare nelle vie Riu Mortu, Università, Decio Mure, Giulio Cesare e San Gottardo», specifica Zurru. Da segnalare anche i 55 automobilisti beccati a circolare senza assicurazione.

Il ruolo delle telecamere

«Un supporto importante all'operatività della Polizia locale guidata dal Comandante Zurru, è dato dalle 170 telecamere di videosorveglianza installate dalla nostra amministrazione comunale, che fungono da presidio del centro abitato e delle aree maggiormente sensibili per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, spesso attuato gettando i sacchetti dall’auto», spiega Saverio De Roma, presidente della Commissione consiliare Viabilità e Sicurezza urbana: «Questa Giunta ha messo in atto un controllo capillare del territorio tramite la videosorveglianza già dal 2017. Un sistema, quest’ultimo, avallato anche dalla Prefettura di Cagliari, che ha consentito di migliorare la sicurezza stradale (e non solo) dei nostri cittadini».