Rifiuti gettati a terra nonostante i cestini siano a pochi metri 

Cartacce, cartoni della pizza, bicchieri e fazzoletti abbandonati sulle panchine e a terra, nonostante i cestini siano a pochi metri. È lo spettacolo visto ieri nella piazzetta accanto all’edicola in centro a Senorbì. Situazione analoga a quella della piazza della chiesa parrocchiale Santa Barbara, col monumento ai caduti sporcato da bottiglie, lattine e altro.

Un malcostume che negli ultimi tempi sembra ripetersi con maggiore frequenza. Oltre al salotto buono del paese, rifiuti abbandonati vengono trovati spesso anche sulla gradinata di Casa Lonis, sede della biblioteca comunale, e nella piazzola sul retro del Municipio. «I cestini ci sono e vengono svuotati regolarmente, ma c’è ancora chi preferisce sporcare le panchine e il terreno», commenta il sindaco Alessandro Pireddu. Gli operatori della ditta incaricata della pulizia ritirano i rifiuti e puliscono le aree interessate quotidianamente. Ma il ripetersi di simili comportamenti incivili rischia di vanificare il loro lavoro. Il Comune valuta la possibilità di utilizzare le immagini dell’impianto di videosorveglianza per individuare i responsabili e procedere con le sanzioni. «Se il fenomeno continuasse sarà una strada da considerare per tutelare il decoro del paese», conclude il primo cittadino.

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