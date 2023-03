Rifiuti fuorilegge, disastro ambientale 

Casa di abitazione, mini impianto di trattamento dei rifiutii e annessa discarica, tutto realizzato in aperta campagna senza le autorizzazioni del Comune: sono le contestazioni mosse dalla pm Franca Cabiddu al cittadino bosniaco Ejub Sulejmanovic. Ieri il fascicolo a carico dell’uomo è approdato davanti al Tribunale di Tempio, ed è il risultato di una delle tante denunce della Polizia locale di Olbia (coordinata dal comandante Giovanni Mannoni) per l’intensa ed altamente inquinante attività di smaltimento illegale di rifiuti nella zona di Colcò, in prossimità e all’interno dell’ex campo nomadi comunale. Il fascicolo a carico di Sulejmanovic è interessante perché racconta come si è arrivati ad avere un sito completamente compromesso, la cui bonifica graverà per anni sulle tasche dei cittadini olbiesi, si parla di una operazione di pulizia e smaltimento di tonnellate di rifiuti del valore di milioni di euro. Nel capo di imputazione si legge che l'attività abusiva di trattamento di rifiuti riguardava parti di motore di auto, olio esausto, parti di carrozzeria di auto, rifiuti speciali non classificati, vecchi frigoriferi, pneumatici e apparecchiature elettriche. Il tutto stoccato in aperta campagna, nei pressi di aree con falde acquifere.

La pm Franca Cabiddu contestava non solo lo stoccaggio illegale, ma anche una attività non autorizzata di raccolta e trasporto dei rifiuti in tutta Olbia. Sono le pre condizioni del disastro ambientale di Sa Corroncedda. Il dato rilevante del processo è che non ci sarà alcuna conseguenza per chi svolgeva questa attività, i reati (tutte contravvenzioni) sono prescritti.

