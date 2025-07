Rifiuti free, Nuoro vince tra i capoluoghi 

Nuoro è "Rifiuti free". Il Comune di Nuoro è stato premiato ieri a Roma come vincitore assoluto tra i capoluoghi Comuni Rifiuti Free 2025, durante la 32esima edizione di "Comuni Ricicloni" di Legambiente, presentata durante la 12esima edizione dell'Ecoforum nazionale sull'economia circolare. Si tratta di un riconoscimento nazionale, che attesta la qualità del sistema di raccolta differenziata e la capacità di contenere la produzione di rifiuti indifferenziati al di sotto dei 75 chili pro capite annui (parametro di riferimento per i Comuni virtuosi). Nello specifico, fanno sapere dal Comune che: «Negli ultimi dieci anni, Nuoro ha intrapreso un percorso di crescita costante. La raccolta differenziata passata dal 61,4 per cento nel 2014, all'85,4 per cento nel 2024. La produzione di rifiuto secco residuo è dimezzata, ed è scesa da 128,9 chilogrammi a 60,4 chili per abitante. Un risultato reso possibile da un modello di gestione basato su monitoraggio continuo, tariffazione puntuale, promozione del compostaggio domestico, isola ecologica mobile e costanti campagne di informazione e sensibilizzazione». Il tutto è frutto dell'impegno dei cittadini, degli uffici comunali, ÈComune e degli operatori al lavoro.

