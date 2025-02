Rifiuti, fototrappole vandalizzate 

Vandalizzate le fototrappole installate contro l’abbandono dei rifiuti nelle campagne di Sanluri, ma il Comune non si arrende e aumenta gli occhi di sorveglianza elettronica: da 10 a 20. S’intensifica così lo schieramento di tutto rispetto che opera ormai da tempo: oltre ai mezzi tecnologici sono in campo una squadra di barracelli e la Polizia locale. Una rete fitta, tesa su tutto il territorio contro gli eco-vandali con una triplice finalità: individuare, fungere da deterrente e sanzionare i colpevoli.

I barracelli

«Dall'installazione delle fototrappole – racconta il comandante, Salvatore Pau – c’è stata una diminuzione di abbandoni rispetto alle montagne di rifiuti che trovavamo soprattutto nei campi. Ciò significa che non solo questi dispositivi sono utili per individuare i colpevoli ma funzionano bene anche come deterrente». L’azione di controllo dei volontari è quotidiana ma i furbetti della spazzatura agiscono di notte. «Sorprende – continua Pau – che molto spesso troviamo buste di rifiuti ben differenziati: carta, vetro, plastica. Chilometri di strada per abbandonarli quando basta aprire il portone di casa e depositarli. Escogitano di tutto per non farsi scoprire. Nei giorni scorsi la fototrappola ha immortalato un’auto con carrello rimorchio stracolmo di inerti rovesciati in luogo aperto. La targa è risultata falsa. Doppia violazione di carattere penale. Abbiamo presentato denuncia ai ai carabinieri».

L’assessore

«L’azione vandalica contro le foto trappole – commenta l’assessore all’ambiente Franco Nurra – testimonia che i soliti ignoti vogliono intaccare dieci anni di lotta contro chi sporca e inquina la città e le campagne». Un atto incivile fine a se stesso o azione consapevole di evasori della Tari? «Nessuna giustificazione su cosa possa spingere a fare del male all’ambiente di fronte al servizio porta a porta. Noi continueremo a fare la nostra parte: dopo l’entrata in azione della spazzatrice meccanica per tenere pulite le strade, in questi giorni sono stati posizionati 30 cestini portarifiuti nelle piazze e nei parchi del centro abitato. Certo, sarà un’impresa controllare millimetro per millimetro il vasto territorio ma la Giunta continuerà a metterci il massimo impegno. I rifiuti sparsi per il territorio costituiscono un gravissimo danno per l’immagine di Sanluri, unica città del Medio Campidano».

Le sanzioni

Comunque sia, il lavoro svolto finora ha fatto registrare dei miglioramenti, grazie anche a tante infrazioni sanzionate per comportamenti non corretti. «Molti – dice il comandate della Polizia locale, Roberto Gallus – fanno mea culpa e pagano subito. Altri contestano la multa davanti al giudice di pace e sono tanti i casi in cui la multa viene annullata con la motivazione che manca l’elemento oggettivo. Una volta un cittadino abbandonò per strada un bustone di rifiuti indifferenziato, la difesa è stata che gli era stato rubato dal cortile di casa. Assolto».

