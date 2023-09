Rifiuti, fari sulla Cittadella 

Informare e sensibilizzare il personale e gli studenti sul corretto conferimento dei rifiuti per migliorare il servizio di raccolta differenziata. Con questo scopo assessorato all’Ambiente e Gesenu, la ditta che cura il servizio di igiene urbana, hanno predisposto il progetto “Cittadella Universitaria” che partirà a ottobre, rivolto al polo studentesco alle porte di Monserrato.

Il coordinamento

«La gestione dei rifiuti generati da una collettività piuttosto ampia ed eterogenea (circa cinquemila persone) ha sempre determinato molte problematiche a cui stiamo cercando di porre rimedio», dice l’assessora Paola Piroddi, che sottolinea come nel Policlinico invece si è registrato un miglioramento costante. Il problema principale, dunque, è alla Cittadella: «Le percentuali di raccolta differenziata lì non sono buone, nonostante una costante e continua attività di informazione e sensibilizzazione», osserva Piroddi, «e questo inevitabilmente influisce sulle percentuali di raccolta dell'intero Comune, che in estate si sono attestate all’84% ma potrebbero raggiungere picchi più alti». A febbraio si era tenuta una prima riunione tra amministrazione comunale, Gesenu e vertici dell’Università di Cagliari per discutere delle modalità di informazione e sensibilizzazione in tema di rifiuti dedicato al personale e agli studenti. I referenti dell’Università avevano evidenziato che chi giornalmente frequenta la Cittadella non rispetta le corrette regole di differenziazione nelle aree comuni, nei pressi dei distributori automatici e in diversi altri spazi.

Effetto domino

«Il conferimento sbagliato a sua volta comporta il mancato ritiro da parte della Gesenu: i rifiuti non sono conformi e, dunque, si accumulano», spiega l’assessora. Il Comune e la società perugina hanno quindi proposto all’Università l’elaborazione di un progetto specifico sulle modalità operative di raccolta così come è stato fatto con il campo rom. E pochi giorni fa le parti si sono incontrate nuovamente per rendere operativo il progetto. Si è attivato un filo diretto di stretta collaborazione tra l’ufficio Ambiente con i vertici della Cittadella Universitaria e del Policlinico e Gesenu, quest’ultima ha interagito costantemente con l’impresa di pulizie per capire quali fossero i punti dove intervenire arrivando a predisporre un progetto operativo definitivo. «In tutti i punti di erogazione delle bevande saranno presenti cartelli informativi con le regole di conferimento e ci sarà anche una guida consultabile online», fa sapere Gesenu, che monitorerà come verrà fatta la differenziata, sotto la supervisione continua degli uffici comunali e a contatto con gli uffici dell’Università e la ditta delle pulizie. «Questo progetto farà risparmiare i nostri cittadini ma anche la Cittadella e il Policlinico perché inciderà meno sulla Tari», aggiunge il sindaco Tomaso Locci.