Rifiuti edili abbandonati nel parcheggio 

Incivili in azione nel parcheggio di via Fadda. Lo spazio è da tempo terra di discariche. In questi giorni sono stati lasciati anche barattoli di vernice e resti di lavorazioni edili, proprio nel bel mezzo dei posteggi.

I rifiuti si accumulano anche tra le erbacce delle aiuole e dei confinanti campi incolti aumentando il pericolo di incendi. Purtroppo è un problema che si ripete da tempo. I blitz avvengono probabilmente la notte al riparo da occhi indiscreti. L’ampio spazio favorisce l’arrivo di camion e camioncini molto comodi per portare e gettare i resti di lavorazioni edili, in modo da risparmiare sul conferimento legale nelle discariche autorizzate.Stesso problema anche poco più avanti in via San Francesco dietro al cimitero. Qui anni fa, alla fine della strada verso la 554, era stata sistemata una sbarra per impedire l’accesso per scaricare i rifiuti, un accorgimento che non è bastato.

