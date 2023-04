Rifiuti ed erba alta nel campo incolto davanti alla scuola 

Rifiuti abbandonati in mezzo alle sterpaglie, ma anche erba alta. È di degrado e abbandono lo scenario che si presenta nel campo situato tra la via San Gavino e via dell’Argine, di fronte alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Monserrato 1-2 “La Marmora”.

Ogni giorno, alcuni giovanissimi studenti lo attraversano per andare dall’altra parte della strada. I soliti incivili pensano bene di buttarci qualsiasi cosa si ritrovino tra le mani. E così, oltre alle cartacce, fanno bella mostra di sé buste di plastica, confezioni di sigarette, bottiglie di birra e addirittura la batteria di un’automobile.

«È incredibile il livello di maleducazione di certa gente che non si fa scrupoli neanche del fatto che vicino c’è una scuola», commenta Paoletta Sirigu, mamma di uno degli alunni della media mentre aspetta l’uscita del figlio. «Ritengo che bisognerebbe vigilare di più su questa zona: non basta che gli operatori ecologici passino a pulire, perché poi puntualmente ci sono gli incivili che sporcano nuovamente questo terreno. Dunque ci vogliono più controlli».

Le fa eco Rossana Masala, anche lei mentre aspetta l’uscita di sua figlia: «Vengo a prenderla spesso, ma quando non posso, le consiglio di non passare in mezzo a un campo dove può inciampare in qualche rifiuto».

Dall’altra parte della strada, sul marciapiede che costeggia il terreno, Alessandro Olla passeggia con il suo bassotto. «È un peccato vedere così sporco», commenta. «Sì, è vero che gli incivili oramai sono dappertutto e non è facile sconfiggere la maleducazione. Però almeno l’erba alta si potrebbe tagliare. È impossibile sedersi su una di queste panchine», dice indicandola, «avere tutto attorno le erbacce non è un bel vedere. Non so se questo campo sia privato o pubblico, ma qualcuno deve metterci mano. Sarebbe carino farci un parchetto come ultimamente se ne stanno facendo in città. Riqualificare anche questo spazio darebbe più decoro alla zona».