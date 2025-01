Rifiuti, ecocentri e polemiche 

Hanno votato all’unanimità il progetto “ecocentro intercomunale”, convinti di eliminare il caos per gli ingombranti. Così non è stato. Un mese dopo, infatti, è esplosa la protesta contro la decisione dei sindaci dell’Unione Terre del Campidano, un patto fra i Comuni di Sardara, Serramanna, Serrenti, San Gavino, Samassi e Pabillonis. Cittadini furibondi perché costretti a viaggiare con i rifiuti e in qualche caso riportali a casa, a volte perché la struttura è chiusa altre perché gli scarrabili sono pieni. «A breve – dice il presidente dell’Unione e sindaco di Pabillonis, Riccardo Sanna – è previsto un incontro con la ditta che gestisce il servizio, sarà l’occasione per chiarire diverse problematiche».

L’interrogazione

A sollevare il problema con un’interrogazione al sindaco Giorgio Zucca è stata la minoranza di Sardara. «La decisione a sorpresa - ricorda il capogruppo, Ercole Melis - del nuovo sistema di gestione intercomunale per gli ingombranti, da subito ha evidenziato solo criticità, puntualmente segnalateci dalle famiglie. Tra i rifiuti che ciascun utente può conferire presso gli ecocentri ci sono carta, plastica, sfalci d’erba, inerti, oli vegetali, batterie, farmaci, metalli, toner, apparecchiature elettriche ed elettroniche e ingombranti generici. A far saltare i nervi sono le eccezioni: gli ecocentri di Sardara e Serramanna possono accettare anche legno, plastica dura, metalli e tessili. Gli utenti – incalza Melis – devono percorrere parecchi chilometri per conferire ingombranti col rischio di un abbandono incontrollato nelle campagne o in aree non autorizzate in caso di mancato conferimento per vari motivi. Senza contare che il nostro ecocentro non basta per le esigenze dei residenti». Altro disservizio è che da gennaio per il porta a porta è obbligatorio il kit fornito dal gestore. «Premesso – aggiunge Melis – che la raccolta di alcuni rifiuti è passata da settimanale a quindicinale, i rifiuti non ci stanno in quei piccoli contenitori».

Sindaci divisi

Il primo cittadino di Serramanna, Gabriele Littera, difende la scelta: «Un sistema innovativo che ha il vantaggio di differenziare gli ingombranti e quindi avere costi minori di smaltimento. È giusto così. Non possiamo continuare con i campanili: il servizio è in comune». Sul piede di guerra Zucca: «In questi giorni le lamentele sono tante. Cittadini che trovano gli scarrabili strapieni, obbligati a fare marcia indietro. Chiedo scusa. Avrei dovuto valutare la questione. Ingiusto sacrificare le famiglie. La delibera è stata adottata dopo l’alluvione, in un momento di urgenza per la mole di rifiuti prodotti».

Ricicloni

Intanto, dai dati dell’Istituto superiore e ricerca ambientale, i paesi dell’Unione Terre del Campidano sono tutti virtuosi superando lo scoglio dell’80%, sono ai primi posti per il differenziato nel Sud Sardegna. Sul podio Sardara con l’86,84 per cento, segue Samassi con l’85,35, Serrenti con 85,11, San Gavino 84,10, Pabillonis 82,99, Serramanna 81,53.

