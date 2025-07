Rifiuti, ecco le nuove regole 

La raccolta dei rifiuti avverrà solo con i contenitori assegnati mentre a breve partirà la tariffazione puntuale per premiare chi differenzia meglio nell’ottica di diminuire i rifiuti della frazione secco. In più ci sarà una maggiore attenzione per lo spazzamento delle strade, per la consegna a domicilio dei contenitori per gli anziani e negli ecocentri ci saranno “Isole 4 zampe” per i rifiuti degli animali domestici.

Sono queste le novità e i punti trattati in un incontro tra i rappresentanti della ditta Formula Ambiente, i rappresentanti tecnici e le amministrazioni comunali dell’Unione Terre del Campidano che riunisce San Gavino, Pabillonis, Sardara, Serrenti, Samassi e Serramanna. «Come previsto dall’appalto, - spiega il presidente dell’Unione dei Comuni Gabriele Littera - la raccolta viene effettuata esclusivamente presso le utenze regolarmente iscritte alla Tari e dotate dei mastelli o contenitori carrellati forniti dal gestore. L’obiettivo è migliorare tracciabilità, efficienza del servizio e giustizia contributiva, limitando i ritiri irregolari e non tracciabili». Inoltre questa fase dell’appalto rappresenta un passo decisivo verso la tariffazione puntuale, cioè un sistema che premia chi produce meno rifiuti e differenzia correttamente, basato su criteri di equità e sostenibilità».

Il nuovo sistema mira ad aiutare i cittadini a differenziare meglio, in linea con le normative ambientali e le reali possibilità di recupero dei materiali. Ora la ditta sta predisponendo un vademecum informativo che sarà distribuito a tutte le utenze.Per lo spazzamento strade ci sarà una revisione: «Entro breve – aggiunge Gabriele Littera - saranno rivisti i piani di spazzamento nei vari Comuni. Per realtà come Serramanna si procederà anche a installare una cartellonistica stabile che indichi chiaramente i giorni in cui verrà effettuato lo spazzamento per ogni via. Proseguirà l’aggiornamento delle informazioni presenti nella app Junker, per renderla sempre più utile e precisa nella guida alla corretta raccolta differenziata».

Ci sarà anche una maggiore attenzione alle famiglie numerose. La ditta Formula Ambiente ha ricevuto gli elenchi delle utenze domestiche con cinque o più componenti. Ora sarà attivato un monitoraggio specifico per verificare l’effettiva necessità di volumi aggiuntivi per la raccolta del secco. Infine resta attiva la possibilità di ricevere a domicilio il kit per la raccolta differenziata per tutte le utenze fragili e per le utenze non domestiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA