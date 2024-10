Rifiuti, ecco dove vanno a finire 

Nei mastelli c’è un piccolo tesoro. Carta, vetro, metalli, plastica, correttamente raccolti e selezionati, consentono ai cagliaritani di risparmiare 2,5 milioni di euro all’anno. Insomma, non si butta via niente. O meglio. Quel che si butta, lo si recupera. A parte le due frazioni di secco e umido che invece rappresentano ancora un costo. La cultura del riciclo e del recupero è ben radicata in città. A conferma di questo, quel dato del 76,5% di raccolta differenziata che colloca Cagliari al secondo posto tra i Comuni più virtuosi. «Attraverso la conferma del porta a porta nel nuovo appalto si riesce a garantire un livello di differenziazione nettamente più elevato, in termini di quantità e di qualità», spiega l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. «Con questo sistema, presente dal 2019, abbiamo potuto raggiungere una percentuale di rifiuto differenziato pari al 76,5%, tra l’altro con una buona qualità della differenziazione. Prima, invece, con la formula dei cassonetti in strada, raggiungevamo appena il 26% di rifiuti differenziati. Questo significa che tornare ai cassonetti non consentirebbe di ottenere neppure quel livello minimo di differenziata stabilito per legge nella percentuale del 65%. E ciò comporterebbe oneri e sanzioni per l’amministrazione», in origine la sanzione era stata di 2 milioni di euro, «ma soprattutto la perdita della premialità, che quest’anno ammonta a circa 1,5 milioni di euro», dice ancora l’assessora.

Benefici

Nel mezzo della grande transizione ecologica, le attività che consentono di dare una seconda vita ai rifiuti hanno quindi un ruolo importante, perché aiutano a fronteggiare l’urto della crisi climatica ed energetica. Bastano pochi numeri per comprendere la portata di questi benefici: l valore economico per la città generato dal riciclo e dal recupero degli imballaggi ha nel 2023 sfondato quota 2,5 milioni. Con quasi cinquemila tonnellate prodotte in un anno (il 7,11% sul totale dei rifiuti), sono gli imballaggi in plastica smaltiti negli impianti di Arborea e Macchiareddu a farci guadagnare di più: ben 1.3 milioni di euro. Carta e cartone, invece, diecimila tonnellate prodotte (il 15% del totale) finiscono in tre impianti (tra Macchiareddu e Nuraminis) e valgono quasi un milione di euro (poco più di 945mila per l’esattezza). Infine vetro e lattine: ogni anno produciamo poco meno di settemila e cinquecento tonnellate (il 10,9% del totale dei rifiuti prodotti) che finiscono nell’impianto di Uta e valgono circa 230mila euro.

Cosa fare

Il paradosso, se vogliamo, è che Cagliari, nonostante sia così tanto virtuosa, sconta ancora un “gap” nel trattamento (economico) dell’umido e del secco che, spiega Giuseppe Farris, consigliere comunale di CiviCa 2024, «rappresentano un costo», l’umido, «e un supercosto», il secco. «Il fatto», dice ancora «è che si sta procedendo per falsi miti, quello per cui un livello così alto di differenziata si può raggiungere solo con l’utilizzo dei mastelli non ha controprova», dice ancora Farris. Che aggiunge: «Se avessimo le isole ecologiche, con tessere personalizzate, in prossimità delle abitazioni, accessibili h24 solo da chi ne ha diritto, e non da tutti, naturalmente, abbatteremo il costo degli automezzi che incide per circa 10-15% nel costo dell'appalto. Non solo. Se anche per assurdo Cagliari arrivasse al 99% di differenziata, il valore economico dei tre rifiuti», carta, vetro e plastica, «sarebbe comunque basso. Quindi, il livello di differenziata non è importante ai fini del correlativo introito che si può incamerare». «La materia prima secondaria è una risorsa che se lavorata in loco potrebbe essere elemento fondamentale per il nostro sistema economico», sottolinea Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI.«Per questo motivo continuo a sostenere che l’appalto per lotti funzionali autonomi potrebbe essere stimolo per uno sviluppo razionale e innovativo delle nostre imprese proprio come suggeriva l’ antitrust».

RIPRODUZIONE RISERVATA