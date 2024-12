Rifiuti e vandali nei giardinetti 

Proteste in via S’Arrulloni per le condizioni dei giardinetti. I problemi riguardano soprattutto lo spazio sotto la pineta. È qui infatti che si accumulano i rifiuti gettati dagli incivili e inoltre sono stati distrutti anche i muretti in cemento che delimitano le aiuole.

«Purtroppo c’è una grande condizione di degrado» spiega un residente Agostino Valdes, «quando vengono a pulire la zona e a potare siepi e erba, si dimenticano spesso di quello che c’è sotto la pineta. Forse perché è uno spazio un po’ più nascosto e gettano rifiuti di ogni tipo». Problemi anche in via Toscanini per la mancata potatura delle piante. Qui le fronde degli alberi sono cresciute a dismisura, senza manutenzione da anni. Rami e foglie lambiscono le case dei residenti creando enormi disagi.

