Rifiuti e siringhe, degrado in via Cinquini 

Poco meno di un ettaro di terreno trasformato in terra di nessuno, con discariche abusive e siringhe lasciate dai tossicodipendenti che hanno trasformato l’area dell’ex circoscrizione di via Cinquini in un rifugio per smerciare e consumare la droga ad ogni ora del giorno e della notte. Il tutto a poca distanza dalla scuola materna e dal parco comunale di San Michele.

L’interrogazione

A puntare l’indice sulle condizioni dell’area di novemila metri quadrati tra le vie Sirai, Cinquini e Serbariu è il consigliere comunale Marcello Polatri che ha presentato un’interrogazione sullo stato di abbandono dell’immobile e del terreno circostante. «In quell’area», chiarisce il consigliere, «c’è chi, a ogni ora del giorno e della notte, incurante dei rischi annessi all’abbandono delle siringhe, agisce indisturbato, facendo indignare residenti e passanti». Nel documento compaiono le foto di alcuni giovani che fanno uso di stupefacenti in pieno giorno e all’aperto. «Si bucano per strada», prosegue Polastri, «davanti a tutti e poi abbandonano le siringhe. Quei 9 ettari di terra, più le aree adiacenti, potrebbero essere utilizzate come parcheggio, ma oggi sono terreni polverosi e simili a una discarica».

Un’area pericolosa

Ora dunque se ne parlerà in Consiglio. Sulle condizioni del triangolo di terreno a ridosso del colle San Michele erano state presentate in passato anche delle petizioni, ma ora a spaventare – stando a quanto sostiene il consigliere – sarebbero proprio gli aghi delle tante siringhe abbandonate. «Ne sono state lasciate numerose alla base di una recinzione installata giusto due giorni fa», conclude Polastri, «per impedire l’accesso agli scaricatori abusivi di rifiuti». Nel 2021 era stato avviato e ultimato nel giro di qualche mese l'intervento di demolizione dell’ex sede circoscrizionale, nell’area di quasi un ettaro di proprietà di Area.

Una lunga vicenda

Il lotto, perlopiù sterrato, è circondato da alberi: attualmente destinazione urbanistica consentirebbe di installare impianti pubblici di carattere sportivo e ricreativo, ma anche strutture a vocazione culturale e sociale. Sarebbe anche possibile, almeno stando al regolamento, realizzare un grande parcheggio. «In questa fase di stagnazione, dal 2021 a oggi», si legge nell’interrogazione, «c’è stato chi ha continuato a usare le stradine e i terreni sterrati adiacenti il suddetto lotto di Area come terra di nessuno, abbandonandovi montagne di rifiuti. Smaltirli, come avvenuto di recente e in più occasioni, significa destinare importanti risorse economiche».

