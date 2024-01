Rifiuti e roghi tossici: allarme in città 

Un tappeto di rifiuti tra imballaggi in plastica e cartacce. Questo è il desolante panorama con cui i residenti in via Cilea a Sestu si svegliano la mattina. E non basta, ci sono anche i segni di un incendio; uno dei tanti che anche in campagna vengono accesi per incenerire la spazzatura ammorbando l’aria.

Esasperazione

In questi giorni sono tante le segnalazioni soprattutto sui social ma anche alla Polizia Locale, come racconta Valeria Orrù: «Spesso usciamo di casa e vediamo questo panorama desolante, lasciano i rifiuti abbandonati nel piazzale, spesso di notte». Il punto chiave è l’aiuola grande dove via Cilea forma una biforcazione con via Verdi, e il terreno di fronte; entrambi di proprietà comunale, quindi un bene di tutti. Un problema che dura da tempo: «anni», continua Orrù, «qui col buio si ritrovano ragazzi che fanno baldoria e lasciano uno schifo. Inoltre con urla e musica non ci fanno dormire».

Pugno di ferro

Lo sanno anche in Comune: «Quella zona è stata pulita completamente appena tre giorni fa, e adesso, è come prima», commenta scandalizzato l’assessore Emanuele Meloni, responsabile di igiene urbana e raccolta rifiuti. Chi vuole fare una ricerca, per così dire, storica, può usare il servizio di Google Street View e trovare immagini di rifiuti abbandonati anche risalenti a tredici anni fa. «Tra l’altro abbiamo trovato anche confezioni sigillate di alimentari», continua l’assessore. Insomma il bivacco notturno non è forse la sola causa e alcuni rifiuti sono anche domestici: «Chiederemo alle forze dell’ordine di intensificare i controlli».

Giorgio Desogus, capo della Polizia Locale sestese, assicura: «Molto presto in quel punto andremo a piazzare le telecamere. Gli incivili sono avvisati. L’anno scorso solo per l’abbandono dei rifiuti abbiamo fatto circa 40 contravvenzioni. C’è un numero ridotto di persone che non pagano la Tari e cercano di arrangiarsi come possono. Ma anche dei trasfertisti, per così dire, che buttano i rifiuti perché non hanno voglia di portarseli a casa».

I roghi

E gli incendi? «Li fanno per cancellare le prove», spiega Desogus. Come per esempio scontrini o documenti da cui la polizia potrebbe trovare il colpevole. Via Cilea non è la sola: «In campagna c’è la brutta abitudine di riempire di rifiuti il proprio terreno e dare fuoco. Così ci si sente impuniti e di poter comportarsi male anche in città», continua Desogus. Senza contare i rifiuti buttati nelle cunette o dietro ai centri commerciali. «Nel 2024 continueremo i controlli e cercheremo di aumentarli. Spesso una multa è molto educativa. Le persone vengono a pagare e si vergognano, sanno di aver fatto una cosa stupida perché danneggiano tutta la comunità, non solo sé stessi». In via Cilea e anche altrove i residenti ci contano.

