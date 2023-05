«Rifiuti e risposte negate» 

Allarme discariche a Villasor. «Rifiuti abbandonati dappertutto», tuona Efisio Pisano dai banchi della minoranza, dopo aver evidenziato anche il problema della casa campidanese Matta, acquisita al patrimonio municipale e abbandonata. Ma l’aspetto per Pisano ancora più inquietante è che «non ci è stata data risposta a una richiesta ufficiale di accesso agli atti. Un diniego, un rifiuto». Replica il sindaco Pinna: «Nessun diniego. Quello che può essere consultato gli viene fornito. Approfondiremo».

In Aula

L'ultima interrogazione è stata presentata durante la seduta di due settimane fa: «Per espletare il nostro mandato abbiamo necessità di risposte», si legge nel documento, «alle nostre richieste si è risposto motivando l'impossibilità ad ottemperare a causa di situazioni di vario tipo. Noi riteniamo che sia solo un modo per prendere tempo, nella speranza che rinunciamo all'argomento». Nello specifico Pisano e il suo gruppo si rifanno a 5 richieste avanzate in momenti diversi tra agosto e novembre del 2022 e, a loro dire, mai soddisfatte. In alcune veniva richiesto di accedere alla casa campidanese di proprietà comunale di Santino Matta, in via Sant'Antioco. In altre si chiedevano delucidazioni sulla presenza di rifiuti di vario genere in diversi punti del paese: da Bia Biddarega a Bia Beccia de Casteddu (e altre) dove erano stati individuati depositi di rifiuti o materiale di scavo e sgombero. A tal proposito chiedevano all'ufficio di polizia municipale le relazioni stilate in merito alla situazione ambientale. «Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo», aggiunge Pisano, «per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione».

La replica

La risposta ufficiale arriverà per iscritto nell'arco di 30 giorni, ma intanto Pinna specifica: «Nessun rifiuto, approfondiremo la questione e capiremo il da farsi». E poi aggiunge: «Pisano ha ottenuto l'accesso alla casa Matta quando ha chiesto e posso anche dire che se mai avremo i soldi la risistemeremo. Ma questo lo sapeva. Non gli abbiamo mai negato nulla, forse se qualcosa non gli viene dato è perché non ha facoltà di chiederlo. Ci sono comunque dei limiti nei ruoli che si ricoprono. Spesso ciò che presentano sembrano delle segnalazioni più che delle interrogazioni. Andremo a fondo alla questione e avrà la risposta ufficiale presto».