Rifiuti e raid vandalici: telecamere in arrivo 

Rendere più sicuro l’ingresso del paese, scoraggiare il conferimento abusivo dei rifiuti e i radi vandalici. Con questa finalità l’amministrazione comunale di San Gavino ha destinato 30mila euro dell’avanzo libero del bilancio comunale al posizionamento delle telecamere nei due ingressi del paese e nell’ecocentro comunale che si trova nella zona artigianale. L’intervento è stato fortemente voluto dall’assessore Libero Lai: «Le nuove apparecchiature sono previste nell’accesso del paese da Sanluri sulla via Trento vicino al cimitero, in via Villacidro in prossimità del cantiere comunale e nell’ecocentro situato nella zona del piano degli insediamenti produttivi. In tutti questi punti saranno presenti le telecamere di contesto e di lettura delle targhe. L’ausilio delle telecamere ormai sta diventando sempre più necessario per questioni di sicurezza ma anche per il monitoraggio dell’abbandono dei rifiuti. Inoltre, in questi mesi verrà portato avanti un ulteriore progetto di riqualificazione delle vie d’accesso al paese». Insomma, una lotta contro chi abbandona i sacchetti della spazzatura in luoghi non autorizzati mentre gli ingressi al paese diventeranno più decorosi per fornire un’immagine migliore alle tante persone che ogni giorno passano da San Gavino per usufruire dei servizi della stazione dei treni, dell’ospedale e delle scuole superiori. ( g. pit. )

