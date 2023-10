Rifiuti e raid vandalici davanti alla Rsa 

Cumuli di bottiglie e lattine dopo una serata in piazza. Un episodio non isolato nello spazio verde di fronte alla Rsa di Selargius, fra via della Libertà e via 2 Giugno, dove da tempo un gruppo di ragazzi si intrattiene sino a tardi a bere, per poi abbandonare le bottiglie vuote nella piccola piazza.

Non solo: di recente sono stati vandalizzati anche i cestini per i rifiuti e la fontanella. Tanto che i vertici della Rsa - che hanno la competenza dell'area - dopo doversi interventi di pulizia, stanno valutando se e come sorvegliare lo spazio esterno durante la notte. Stessa situazione che si verifica da tempo anche in altre zone della città, in particolare fra via Bixio e piazza Martiri di Buggerru dove i residenti si lamentano per gli schiamazzi e le sgommate in auto sino all’alba. Lamentele che si allargano alla borgata Santa Lucia, in questo caso concentrate a ridosso di piazza Giovanni XXIII.

RIPRODUZIONE RISERVATA