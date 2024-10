Rifiuti e raccolta differenziata: è caccia al cattivo 

Al via con la tecnologia, per consentire una moderna ed efficace raccolta dei rifiuti differenziati, grazie a mastelli e buste chippate. La presentazione del nuovo sistema, improntato sulla tecnologia, ha richiamato nella grande sala del centro servizi culturali, centinaia di persone, nonostante tanti cittadini abbiano preferito seguire l'incontro in diretta streaming. Il sindaco, Riccardo Uda, ha aperto i lavori di presentazione del grande progetto per la nuova raccolta differenziata, che mira particolarmente a ridurre i rifiuti secchi: «Dobbiamo renderci virtuosi per risparmiare e per rendere vivibile la nostra cittadina». Per il sindaco presto si procederà con la nuova gara d'appalto. Toto Listo, assessore all'Ambiente, artefice principale del progetto, aggiunge: «Le innovazioni tecnologiche sono il metodo giusto per ridurre i costi, considerando che dal primo gennaio sarà applicata la cosiddetta Tariffa Puntuale obbligatoria, con la quale pagherà meno chi sarà più virtuoso. Il progetto è stato presentato davanti ad un pubblico numeroso e attento, anche se il supervisore del gruppo di professionisti (la Esper), Attilio Tornavacca, ha spiegato per filo e per segno l'intero progetto: «La percentuale massima della raccolta differenziata a Macomer, finora non è andata oltre il 73%». (f. o.)

