Rifiuti e perdite idriche: emergenza nello sterrato vicino a via Flavio Gioia  

È ridotta ad una gigantesca pattumiera a cielo aperto l'area sterrata tra il cavalcavia dell'Asse mediano e i palazzi del Cep, all'altezza di via Flavio Gioia. Le proteste fioccano perché il tanfo che aleggia nell'aria è nauseabondo, complice anche la presenza di rifiuti organici, e il problema si trascina ormai da settimane. Come se ciò non bastasse, anche la vicina area cani tra le vie Volta e Castiglione versa in stato di degrado e vicino al rifornitore (angolo via Bembo) si può “ammirare” da circa un mese una copiosa perdita idrica, senza che nessuno sia ancora intervenuto per arginarla. La zona, insomma, è in abbandono. Da qui la decisione dell'opposizione in Consiglio comunale di presentare un'interrogazione corredata da documentazione fotografica. Primo firmatario: Ferdinando Secchi (Lega).

La denuncia

«Premesso», si legge, «che l'area tra via Gioia e l'Asse è interessata dalla presenza di cumuli di rifiuti abbandonati tra cui ingombranti, materiali edili, scarti domestici e che tale situazione rappresenta un grave problema di decoro, igiene e sicurezza ambientale soprattutto durante i mesi estivi, quando le alte temperature aggravano i disagi, si interrogano Sindaco e Assessore competente per sapere se l'Amministrazione è a conoscenza della situazione, se sono stati effettuati sopralluoghi, quali azioni urgenti si intendono intraprendere e se è prevista l'installazione di telecamere». La zona della discarica, tra l'altro, è di passaggio «visibile da numerosi automobilisti e turisti, con un impatto negativo sul turismo e sul commercio locale».

Criticità nel quartiere

L'interrogazione, sottoscritta anche dai consiglieri Alessandra Zedda, Marcello Corrias e Roberto Mura segue di circa un mese un'altra interrogazione «sulle gravi criticità del Cep tra disagi alla viabilità, insicurezza, degrado urbano e problemi di edilizia pubblica», presentata dagli stessi consiglieri (con l'aggiunta di Stefania Loi, Massimiliano Piccoi, Edoardo Tocco e Roberta Sulis) sulle condizioni di grave abbandono e progressivo degrado di un quartiere «che negli ultimi anni ha subito anche la chiusura della Guardia medica di via Talete e la soppressione del mercato rionale». Scenario ulteriormente aggravato «dalle condizioni diffuse di pericolo e incuria lungo le principali arterie viarie e negli spazi pubblici, tra marciapiedi divelti, buche, distaccamenti di pezzi di cornicioni e numerose transenne in particolare nelle vie Flavio Gioia, Archimede, Righi e Ruffini».

