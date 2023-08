Rifiuti e melma in riva al mare,  bagnanti in rivolta 

Schiuma marrone ed escrementi. Ma anche resti di cibo. Il mare di Torregrande già da diversi giorni si trasforma in una discarica: chi è dentro l’acqua deve immediatamente uscire fuori. Tanta la rabbia dei bagnanti. Succede intorno alle 11 e solo quando in mare sono ormeggiate alcune barche. «È assurdo dover rinunciare a stare in acqua perché il mare viene invaso da queste schifezze - si lamenta Rosalba Crobu che raggiunge la borgata ogni mattina - Non solo non è un bel vedere, ma è anche pericoloso. I bambini piccoli possono ingerire l'acqua sporca. Con tutti i rischi del caso». Si sfoga Carmelo Manca: «Ci vorrebbero controlli mirati. Del resto è un reato». La Capitaneria di porto di Oristano fa sapere che la motovedetta a Torregrande è sempre presente, ma anche che non è semplice capire da dove arrivano i rifiuti che finiscono in mare. «Anche ieri siamo intervenuti per sanzionare una barca ormeggiata troppo vicino alla riva – spiega il comandante Federico Pucci – I bagnanti devono chiamare la Capitaneria di porto tramite il 1530 o 112 nell'immediatezza. Se in quel momento ci sono unità all'ormeggio possiamo fare controlli a bordo di quelle barche per verificare se ci siano correlazioni con la presenza dei rifiuti».

