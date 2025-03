Rifiuti e degrado nell’area attorno al Policlinico 

Una volta superato il ponte Emanuela Loi, le tante persone che ogni giorno devono andare al Policlinico o alla Cittadella Universitaria svoltano in viale Roberto Sequi. Da qui, una rapida occhiata verso destra consente di ammirare uno spiacevole spettacolo. L’area di Monserrato che costeggia i parcheggi del Policlinico, infatti, è costantemente presa di mira da chi abbandona i rifiuti. Sacchi neri, macerie, pezzi d’arredamento vecchi, tutto ammassato senza alcun ritegno.

E anche quando la zona viene ripulita, nel giro di un paio di giorni si ritorna punto e a capo. Il risultato è che la vasta area parcheggio è invasa dalle cornacchie, attirate dalla spazzatura. Nello spiazzo, da tempo, giace anche la carcassa di un’auto incendiata. Da tempo la campagna oltre via San Fulgenzio è uno dei posti più fragili dal punto di vista dell’abbandono dei rifiuti, e potrebbe essere valutato come uno dei luoghi in cui potenziare la videosorveglianza con i nuovi impianti di cui si sta dotando il Comune.

