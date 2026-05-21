Rifiuti e degrado nella piazza dei giardinetti 

Rifiuti, degrado, pavimentazione della piazza e marciapiedi disconnessi. È questa la situazione che si trova nel cuore del paese nella piazza dei giardinetti e nelle vicinanze con un’incuria che va avanti da tempo in un luogo in cui è presente da anni anche un0attività di bar e ristorazione.

Per questo motivo i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Angela Canargiu (prima firmataria), Nicola Orrù, Nicola Ennas, Bebo Casu, Emanuela Cruccu e Silvia Mamusa hanno presentato un’interpellanza rivolta alla presidente del consiglio Alessia Cossu e all’assessore all’ambiente Fabio Orrù: ‘Questa situazione nel cuore del paese non è ammissibile. Vogliamo sapere –rimarcano i consiglieri – quali interventi sono previsti per ridare vivibilità e sostenibilità a questo sito. Da settimane c’è l’indecenza di sacchi di immondizia posizionati in bella vista, che non danno certo un’immagine decorosa.

L’amministrazione è in carica da quasi due anni e ha dichiarato ai quattro venti di volere un paese decorso e pulito, ma non ha mosso un dito per rendere più decorso questo sito in cui sorge il Monumento ai Caduti spesso oggetto di manifestazioni importanti. Gli alberi di questa piazzetta sono impiantati da più di 60 anni e avrebbero bisogno di una potatura per evitarne anche il crollo, trattandosi di arbusti molto alti e pericolosi».

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