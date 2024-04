Rifiuti e degrado nel parco Jovanotti: è stato inaugurato appena tre anni fa 

Da gioiello del quartiere ad area in stato di degrado. Inaugurato a marzo del 2021 come spazio verde polivalente in quella che in precedenza era un'area compromessa da un incendio, il parco Jovanotti, in via Borgo Sant'Elia, è già in condizioni disastrose. I vandali hanno rubato un pezzo di recinzione e quella che restava è stata rimossa dal Comune. Rimangono i pali che la sorreggevano e gli scivoli e le altalene, ma in tanti credono che non dureranno a lungo.

«Se prima c’era la recinzione a proteggere il parco, ora invece può entrare chiunque a qualsiasi ora, e infatti i risultati si vedono», dice indignata Vanessa Mura, un’abitante del quartiere. Il riferimento è ai rifiuti abbandonati non solo attorno al parco, ma anche al suo interno. Una discarica che molti temono possa diventare sempre più grande e causare anche incendi. Soprattutto perché, al confine tra l’area verde e l’Istituto delle suore mercedarie, ci sono sterpaglie sempre più alte in mezzo alle quali ci sono altri rifiuti.

«È un peccato che un parco che sarebbe dovuta essere un’attrazione per il quartiere, ora si trovi in queste condizioni. Non c’è stata alcuna cura e manutenzione», osserva Serena Podda, un’altra abitante. C’è anche una colonia felina che prima della realizzazione del parco contava 33 gatti mentre ora ne sono rimasti 13. «Tra cani randagi e teppisti che li avvelenano, la situazione è questa», lamenta Anna Dettori, una delle volontarie che si occupa della colonia censita dal Comune, «non riusciamo ad addentrarci facilmente per dar da mangiare ai gatti perché l’erba è alta e si stanno anche formando i forasacchi».

RIPRODUZIONE RISERVATA