Rifiuti e degrado nel cuore della città 

Via Garibaldi è stata una tra le più importanti strade commerciali di Iglesias e costituiva il naturale ed elegante prolungamento di Corso Matteotti e piazza Sella. Oggi invece, quella che rappresenta la porta di ingresso in città per chi arriva dalla stazione ferroviaria, si trova in una situazione di degrado. Saracinesche arrugginite e abbassate da anni, edifici fatiscenti o a rischio di crollo, spazi privati invasi da erbacce e rifiuti, incuria e un profondo senso di abbandono.

Il commercianti

«Questa strada è stata per lungo tempo il fiore all'occhiello della città». Ennio Tocco, 83 anni, ricorda i fasti di un tempo ormai lontano. Il suo negozio di motonautica, aperto nel 1967, è una delle attività commerciali che resistono. «Il declino - ricorda il commerciante - è iniziato con la chiusura di importanti realtà economiche come il mobilificio Tocco e la concessionaria Fiat. Poi, tra responsabilità che possono essere attribuite a molteplici fattori, la situazione è peggiorata come si può facilmente notare. E pensare che un tempo era la strada dello shopping». Nel periodo di massimo splendore, via Garibaldi poteva contare decine di negozi, uffici e attività artigianali. Non c'era un solo locale sfitto o una vetrina con le luci spente e la strada era un importante luogo di incontro.

Negozi chiusi

Le attività si possono contare sulle dita una mano e la vecchia e gloriosa strada è diventata un tratto di via da percorrere velocemente. Eppure le possibilità di rinascita ci sarebbero ancora. Su questo non ha dubbi Samuele Fogu, resposanbile di una agenzia immobiliare cittadina: «Sono convinto che via Garibaldi possa ritornare a essere il fulcro economico della città. Le sue potenzialità sono tuttora enormi: basti pensare alle aree dismesse che potrebbero essere utilizzate in maniera ben più redditizia». Uno problemi sono proprio i terreni e locali privati che, per motivi amministrativi o di altra natura, si trovano abbandonati a se stessi. «L’amministrazione - afferma l’assessora all'Urbanistica Giorgia Cherchi - ha le mani legate perché si tratta di proprietà private sulle quali non possiamo intervenire se non con ordinanze che riguardino la sicurezza e il decoro urbano». Tra serrande abbassate, catenacci agli infissi e vetrine impolverate c'è invece chi scommette ancora sulle potenzialità di questa strada Adele Cocco che, insieme al padre Silvio, ha inaugurato poco tempo fa una biblioteca etica. «Ho sempre avuto un affetto particolare per questa strada e sono sicura che riuscirà a rivivere i vecchi splendori»

RIPRODUZIONE RISERVATA