Rifiuti e degrado nei parchi comunali, rabbia e proteste 

Il nuovo parco di via Vittorio Emanuele II, nel quartiere Le Serre, già mostra i segni dell’abbandono. Bottiglie e lattine disseminate sull’erba, cartoni di pizza e tovaglioli di carta lasciati dopo bagordi notturni: è questa la scena che i residenti denunciano. Un luogo tanto atteso dalla comunità, che avrebbe dovuto rappresentare un’oasi di serenità e socialità, sembra invece essere diventato terreno di inciviltà e disinteresse.

«È nuovo, ma perennemente sporco», lamentano i cittadini, esasperati dal degrado. Il parco, già da pochi mesi dalla sua apertura, appare tutt’altro che accogliente. «Questa piazza è di tutti e tale deve restare», scrive una residente sui social, «Se si tratta di minorenni, i genitori verranno contattati al più presto».

Ma il problema non si limita al parco di via Vittorio Emanuele II. La stessa scena si ripete in altre aree verdi del territorio. Nel parco di via Thiesi, poco distante, i residenti segnalano “decorazioni” sarcasticamente definite tali: lattine vuote, bottiglie, escrementi di cani sparsi nel prato. A peggiorare la situazione, anche il parco di via Guspini, dove alcune famiglie raccontano di vetri rotti lasciati a terra, persino vicino ai giochi per i bambini. L’indignazione cresce tra i quartuccesi, divisi tra chi punta il dito contro gli incivili e chi chiede maggiori controlli da parte delle autorità.

