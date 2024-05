Rifiuti e cartelli abbandonati nel rio Matzeu 

Quelle transenne e quei segnali stradali sembrano quasi nuovi. Eppure qualcuno li ha abbandonati vicino agli argini del rio Matzeu.

Nuovi segni del degrado a Sestu che deturpano anche una zona da poco riqualificata. Chi volesse aprire una rivendita di segnali stradali potrebbe cominciare da qui, e raccoglierli in tutta tranquillità. Probabilmente sono stati abbandonati da qualche ditta al termine dei recenti lavori vicino al fiume. Non mancano poi i rifiuti lasciati dai soliti incivili, tra copriruota di auto, carrelli della spesa e bottiglie di plastica varie. Situazione segnalata al Comune dai cittadini indignati. «Ho avvisato l’ufficio tecnico per far rimuovere tutto il prima possibile», commenta Emanuele Meloni, assessore all’Igiene Urbana. Come sempre scattano anche le indagini a cura di Barracelli e Polizia Locale, e i responsabili, se individuati, saranno puniti con sanzioni.

