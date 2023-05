Rifiuti, è caos: il vecchio ecocentro trasformato in discarica 

Caos immondizia. Orari dei ritiri sballati e spazzatura in ogni angolo del paese. L’ingresso del vecchio ecocentro di proprietà di Ogliastra Ambiente, chiuso al pubblico dal 2 maggio, continua ad essere sommerso da ogni tipo di rifiuto, tant’è che la polizia locale è dovuta rimanere a piantonare l’ingresso per evitare l’abbandono dei rifiuti. Una fase di transizione da una ditta all’altra, ancora in rodaggio. Intanto, venerdì e sabato, dalle 9 alle 12, l’ecocentro comunale, di fronte ai Vigili del fuoco aprirà le porte per i cittadini che abitando fuori dal centro abitato non usufruiscono del porta a porta. Ma, a partire da lunedì 8, potranno vedersi ritirare i rifiuti a domicilio. L’assessore all’Ambiente, Maria Tegas spiega: «Gli orari in questa fase possono essere sfasati, ma la ditta sta provvedendo ad organizzare il lavoro in maniera puntuale, perché ci sono diverse situazioni critiche, con rifiuti abbandonati ovunque da recuperare e aree da pulire. Chiediamo la collaborazione dei cittadini, perché in una fase di passaggio, di verifica e valutazione su come si deve lavorare, senza dimenticare l’importanza di avere un paese pulito e ordinato per noi e per i visitatori. È una situazione che non si è mai verificata, prenderemo i dovuti provvedimenti».

