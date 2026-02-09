«Rifiuti e bottiglie, piazza Dessì è terra di nessuno» 

Non ci sono fiori nelle grandi aiuole davanti al mercato civico e a pochi passi dal Comune, in piazza Dessì. In mezzo all’erba ci sono invece distese di spazzatura, cartoni del latte, bottiglie di birra e rifiuti vari. Sono quel che resta di notti brave in quest’angolo di città che la mattina si trova ridotto a un letamaio.

«Questa zona la sera è purtroppo terra di nessuno», spiega la presidente del consorzio Sa Perda Mulla del mercato Katia Serra.

«Abbiamo trovato spazzatura davanti a tutti gli ingressi. E ogni sera lasciano cartoni di pizza e bottiglie di birra rotte che sono anche pericolose». Da qui l’allarme. «Ho allertato subito la Polizia locale», aggiunge Serra, «ma purtroppo nella tarda mattinata di ieri era ancora tutto sporco. Speriamo che la situazione si risolva una volta per tutte».

È un altro problema per il mercato che già deve fare i conti con i parcheggi a pagamento sempre occupati dai residenti con l’abbonamento. Situazione che è stata denunciata nei giorni scorsi e che costringe i clienti ad andare altrove perché non trovano spazi per lasciare l’auto.

