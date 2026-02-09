VaiOnline
Il caso.
10 febbraio 2026 alle 00:49

«Rifiuti e bottiglie, piazza Dessì è terra di nessuno» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non ci sono fiori nelle grandi aiuole davanti al mercato civico e a pochi passi dal Comune, in piazza Dessì. In mezzo all’erba ci sono invece distese di spazzatura, cartoni del latte, bottiglie di birra e rifiuti vari. Sono quel che resta di notti brave in quest’angolo di città che la mattina si trova ridotto a un letamaio.

«Questa zona la sera è purtroppo terra di nessuno», spiega la presidente del consorzio Sa Perda Mulla del mercato Katia Serra.

«Abbiamo trovato spazzatura davanti a tutti gli ingressi. E ogni sera lasciano cartoni di pizza e bottiglie di birra rotte che sono anche pericolose». Da qui l’allarme. «Ho allertato subito la Polizia locale», aggiunge Serra, «ma purtroppo nella tarda mattinata di ieri era ancora tutto sporco. Speriamo che la situazione si risolva una volta per tutte».

È un altro problema per il mercato che già deve fare i conti con i parcheggi a pagamento sempre occupati dai residenti con l’abbonamento. Situazione che è stata denunciata nei giorni scorsi e che costringe i clienti ad andare altrove perché non trovano spazi per lasciare l’auto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si ferma a Roma

I rossoblù reagiscono solo dopo il secondo gol di Malen 
l Nello sport
Viabilità

Complanari e deviazioni: viaggio a ostacoli sulla 131

L’elenco infinito dei lavori da Sassari a Cagliari L’Anas: molti chiuderanno fra primavera ed estate 
Marco Noce
Tunis (Sardegna 20Venti) in pole per la presidenza, ma Todde frena

Energia, scontro M5S-Pd

Commissione speciale, il nodo della guida al centrodestra 
Roberto Murgia
palchi e polemiche

Bad Bunny fa infuriare Trump: «Uno schiaffo agli Stati Uniti»

L’attacco dopo lo show “multietnico” al Super Bowl 
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
1929-2026

Addio a Zichichi, scienziato del popolo

Se n’è andato nel sonno a 96 anni il padre dei laboratori del Gran Sasso 