«Rifiuti e blatte nel centro del paese» 

Ammassi di rifiuti emersi dopo lo sfalcio dell’erba e blatte che passeggiano in via Roma e in altre strade del paese. Sono questi i motivi che hanno spinto i consiglieri di minoranza (Silvia Mamusa, Bebo Casu, Nicola Orrù, Nicola Ennas e Angela Canargiu) a presentare un’interpellanza sulla pulizia del centro abitato, che è stata discusa nell’ultimo consiglio comunale con tanto di replica dell’assessore all’ambiente Fabio Orrù. «Abbiamo ricevuto – spiega la consigliera Silvia Mamusa – numerose segnalazioni sulla questione riguardante la pulizia, in particolare dell’area della vecchia stazione ferroviaria nella quale, dopo lo sfalcio dell'erba, sono presenti ingenti depositi di rifiuti indifferenziati. Lo stesso accade anche nell’area della nuova stazione ferroviaria, soprattutto lungo le cunette in prossimità del parcheggio dell’ospedale, dove si tiene il mercatino settimanale. Sono state segnalate anche delle criticità legate alla presenza di sabbia lungo le cunette della circonvallazione, percorsa da molte persone per passeggiate ricreative sia a piedi che in bicicletta. È stata rilevata, inoltre, la presenza ingente di blatte lungo il marciapiede della via Roma e nell’area del centro storico».

La richiesta

Il problema più rilevante riguarda i depositi di rifiuti indifferenziati e non mancano le proposte: «Doveroso ricordare – aggiunge Silvia Mamusa - che noi consiglieri del gruppo Civico 24 29 abbiamo organizzato in diverse occasioni la raccolta di rifiuti e la differenziazione contestuale con delle giornate dedicate alla pulizia di diverse zone della cittadina. Sono attività che si possono svolgere in termini di volontariato e hanno una funzione culturale, ma ciò che forse può essere messo in pratica dall'amministrazione è una puntuale raccolta e pulizia successiva allo sfalcio dell'erba. Questo forse si potrà fare anche con l’ausilio dei nuovi operai che verranno assunti tramite il progetto Lavoras, supportati anche dalla presenza di due nuovi operai assunti di recente. Ci aspettiamo un’azione pronta e efficace che possa rendere più decoroso l'abitato».

La replica

Subito arriva la risposta dell’assessore all’Ambiente Fabio Orrù: «Da parte nostra come amministrazione non c’è l’intenzione di sostenere che tutto è perfetto e in ordine. Il paese è grande e nel bilancio di previsione abbiamo incrementato i fondi per la cura della cittadina da 10 a 40mila euro. Gli sfalci sono stati fatti in maniera capillare con una programmazione da parte degli uffici comunali». Nella zona della vecchia stazione l’intervento di pulizia si è ripetuto due volte: «Gli sfalci - aggiunge Fabio Orrù - svelano quello che dovrebbe farci indignare: ci sono tantissime cartacce e rifiuti abbandonati per strada. La problematica è nota e difficile da gestire. Le iniziative devono essere di sensibilizzazione alla cittadinanza con incontri formativi già previsti con la ditta Formula Ambiente. I progetti del piano Lavoras ci hanno permesso di pulire il paese e saranno di nuovo attivati più avanti in modo da poter impiegare delle persone nella pulizia del paese nel periodo maggio-giugno».

