Rifiuti e amianto, zona ad alto rischio 

Il Comune vuole mettere, finalmente, mano all’ex mattatoio diventato poi negli anni il rifugio molto provvisorio della colonia rom di via Rockefeller fino a un anno fa quando un incendio lo ha ridotto a cumuli di ferraglia e rottami vari. Per dare una nuova immagine alla strada che apre a nord le porte della città oltre al Comune, anche la Asl 5 dovrà darsi da fare: tra i resti dell’ex mattatoio e la cabina elettrica del confinante ospedale San Martino, sorge un’area inserita nei beni indisponibili “fabbricati” dell’azienda sanitaria oristanese come «pertinenza del punto ospedaliero San Martino».

L’area

In realtà il “fabbricato” è nient’altro che un vecchio ricovero in lamiera e plastica, in pessima vista resti di auto, rottami, ferraglia e pasticci vari. La recinzione in rete metallica ante guerra e ferro arrugginito dal tempo, anticipa l’abbandono dell’interno con qualche pericolo più o meno nascosto alla vista dei passanti. «Sono convinto –sostiene Giampaolo Lilliu, presidente regionale dell’Associazione ex esposti all’amianto- che lì dentro ci sia parecchio amianto. Tempo fa avevo segnalato a tutte le autorità, sindaco compreso, la presenza del materiale pericoloso in quantità che potrebbe essere anche significativa. Mi sembra superfluo ricordare i rischi legati alle polveri della fibra killer e quindi la necessità di eliminarla quanto prima». Per ripulirlo basta poco anche in termini monetari e comunque l’Asl deve provvedere perché oltre il pericolo paventato da Giampaolo Lilliu, c’è l’esigenza di restituire alla città e alla zona ospedaliera l’ordine e il decoro dovuto e che aspetta da quarant’anni.

La storia

Il terreno era stato concesso, pare gratuitamente, negli anni ‘60/’70 dal presidente dell’ente ospedaliero San Martino (poi azienda sanitaria e adesso Asl) a un privato che aveva tirato su un’officina. Che ancora operi in quel luogo è improbabile, resta il fatto che l’Asl proprietaria dell’immobile non si è mai preoccupata di ripulire almeno il terreno né di realizzare una dependance al servizio del San Martino; trattandosi di un bene indisponibile l’acquisizione per usucapione è complicata ma non da escludere.

