«Rifiuti e abbandono, si renda dignitoso l’accesso al litorale» 

Una distesa di rifiuti, per cominciare. All’altezza del parcheggio sterrato, ma anche lungo la recinzione che «si estende per un centinaio di metri che lascia molto a desiderare essendo infatti composta da blocchetti di calcestruzzo dell’altezza di 30-40 centimetri tutti sconnessi che alla fine del parcheggio terminano con un cancello pericolante e inutile», dice Nando Secchi, consigliere comunale di Lega-Anima di Sardegna che con la collega Alessandra Zedda ha presentato una interrogazione sullo stato di degrado in cui versa l’ingresso del Poetto, all’altezza di Marina Piccola. «Un paesaggio desolante», rincara Secchi, «il Poetto oltre a fornire tantissimi servizi ai bagnanti durante il giorno, è diventata nel corso degli anni anche punto di riferimento della movida notturna estiva sia per i cagliaritani che per i turisti», aggiunge. Da qui l’interrogazione rivolta al sindaco per chiedere «se intenda adoperarsi con un intervento di sistemazione che restituisca un aspetto dignitoso a uno dei punti più’ visitati della nostra città con un progetto che possa unire la sostenibilità ambientale, la vocazione turistica della città e, cosa più importante, la vivibilità in sicurezza del tratto pedonale a fianco allo sterrato». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA