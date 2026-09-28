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Guspini.
29 settembre 2026 alle 00:26

Rifiuti, dopo le richieste dei residenti è ripartito il conferimento degli sfalci 

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L'annuncio è arrivato dall’assessore all'Ambiente Francesco Sanna: «È stato aggiornato il sistema Rentri. I cittadini possono quindi di nuovo conferire l'erba nell’ecocentro».

È infatti nuovamente possibile conferire i residui dei giardini urbani privati. «La raccolta degli sfalci è ripresa perché il sistema è stato allineato al Rentri», ha ribadito Sanna. «Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente». Un servizio molto atteso dai cittadini, che nei giorni scorsi avevano segnalato disagi e accumuli di verde nei propri cortili. Con l'adeguamento al nuovo sistema di tracciabilità, l'ecocentro e il servizio di raccolta hanno potuto riprendere il conferimento. Soddisfazione è stata espressa da molti residenti che hanno già potuto portare l'erba e i residui di potatura nel centro di raccolta rifiuti di via Verga. Il servizio è gratuito per le utenze domestiche in regola con la Tari.

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