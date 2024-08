Rifiuti, deturpato anche il parco 

Piazze e parchi disseminati da bottiglie di vetro, cartoni delle pizze e rifiuti: la movida estiva a Gonnosfanadiga lascia il segno. Non è un caso e non è isolato nel fine settimana, ormai tutti i giorni, nelle piazze vicino alle attivita aperte fino a notte tardi o nei luoghi d'incontro dei giovani si trovano rifiuti di ogni genere. Non solo, ultimamente anche nel Parco comunale di Perd’e Pibera, dove per lo più s'incontrano famiglie, i rifiuti accanto ai tavoli da pic nic sono all'ordine del giorno.

A notare la situazione non solo chi al mattino fruisce dei luoghi d'incontro per lavoro, svago o sport, ma anche diversi cittadini che passeggiando hanno notato il degrado dovuto alla non curata dei concittadini.

Diverse le denunce sui social dove, con tanto di fotografie, è stata documentata la situazione durante una qualsiasi serata d'estate.

