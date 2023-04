Rifiuti dell’hinterland gettati in città: pioggia di verbali della Polizia locale 

Non si ferma l’offensiva della Polizia locale contro l’abbandono dei rifiuti. Sopralluoghi, presidi e appostamenti dal centro alla periferia si sono susseguiti anche a marzo.

Gli agenti si sono concentrati sulla verifica della correttezza dei giorni e degli orari di esposizione di mastelli, hanno controllato i contenitori abbandonati, si sono concentrati sull’effettivo rispetto delle ordinanze di chiusura nei confronti di attività commerciali recidive nell’infrangere il Regolamento di igiene del suolo.

Grazie ai vari strumenti di indagine hanno inoltre individuato i responsabili di abbandoni e multato coloro che hanno gettato rifiuti domestici nei cestini portacarte ai quali sono stati comminati verbali. Hanno inoltre verificato molte posizioni Tari, multato cittadini che non hanno raccolto le deiezioni dei cani. Numerosi i verbali comminati a non residenti per abbandono di rifiuti nel territorio comunale.

