Rifiuti dei negozi, subito nuove regole 

Dopo i primi tre avvertimenti scatterà la multa da 250 euro, e - come ultimo tentativo - verranno portati via i mastelli che andranno ritirati all’ecocentro. Il nuovo provvedimento del settore Ambiente del Comune - annunciato nei giorni scorsi e studiato per eliminare degrado e disordine davanti a locali e negozi cittadini - entrerà in vigore dopo Ferragosto.

Un ordine di servizio che sarà utilizzato per “punire” i commercianti che non rispettano le regole della differenziata. «Siamo disponibili a venire incontro alle difficoltà dei commercianti, tutti però devono rispettare le regole», ribadisce il sindaco Graziano Milia, «è una questione di correttezza nei confronti di chi si comporta sempre bene».In arrivo ci sono anche gli eco-box - di fatto dei copri mastelli - per gli esercenti che non hanno spazi per i contenitori porta rifiuti all’interno delle attività.

«Già a marzo 2023 la Giunta Milia propagandava l’immediata sperimentazione in viale Colombo con apposite isole ecologiche», commenta il capogruppo di FdI in Consiglio comunale Michele Pisano. «Nulla di tutto ciò è stato fatto, tanto che a novembre abbiamo presentato un’interpellanza per sapere che fine avesse fatto il progetto», ricorda Pisano in una nota. «Per ora, la situazione della città è indecorosa, oltreché igienicamente insostenibile, e si è perso tempo prezioso. Le isole ecologiche per le attività sono un’ottima soluzione che FdI ha sempre sostenuto, anche perché - soprattutto d’estate - ciò che ci si ritrova sotto gli occhi non è degno di una città che intende promuoversi come turistica e innovativa», conclude.

