Rifiuti, De Vizia vince l’appalto 

Nettezza urbana: inizia un nuovo capitolo che contiene i caratteri della continuità e dell’innovazione. Continuità perchè la società Devizia, già operativa da una ventina di anni a Carbonia, ha ricevuto l’aggiudicazione provvisoria. Innovazione perchè il servizio, sulla scorta delle indicazioni date dal Comune, dovrà risultare arricchito rispetto a quello attuale alla luce dei confronti (e talora scontri) avuti con cittadinanza, forze sociali e politiche.

La scelta

Due giorni fa, infatti, in seduta pubblica, la commissione preposta ad analizzare le sette proposte depositate quattro mesi fa, ha valutato le offerte economiche. Rappresentavano il 20 per cento del monte punteggio, costituito per l’80 per cento dalla proposta tecnica. Dall’incrocio dei dati, l’aggiudicazione temporanea è andata alla Devizia. L’appalto avrà durata di otto anni, è di 38 milioni, e la società ha vinto con un ribasso di quasi il 6 per cento. L’attuale servizio (su cui talora si riversano gioie e dolori, soddisfazioni e criticità) va avanti dal 2015, ha ricevuto due rinnovi contrattuali e una proroga. Se dovessero scattare ricorsi, comunque le attività come prevede la legge non verranno interrotte. «Premesso che si è in attesa della conclusione delle procedure – sottolinea il sindaco Pietro Morittu - siamo soddisfatti perché avremo un servizio che sulla base delle progettualità rappresentate significherà miglioramento delle condizioni di raccolta e decoro urbano: sarà importante gestire la fase esecutiva e potenziare monitoraggio e controllo affinché Carbonia si dimostri sempre vicina al rispetto ambientale e al riciclo dei rifiuti».

Le novità

Con l’auspicio che, presto o tardi, si traduca anche nel ribasso della Tari, sono notevoli le novità imposte dal Comune. Non subito, ma dopo forse 2-3 anni si arriverà alla tariffazione puntuale: pagare per i rifiuti prodotti. Altri punti salienti (che gradualmente verranno introdotti) sono il potenziamento dello sfalcio nei marciapiedi con sei giri all’anno, la digitalizzazione dell’ecocentro (per verificare il riempimento dei contenitori ed evitare file o viaggi a vuoto) e il raddoppio degli ecocentri mobili a Cortoghiana e Bacu Abis. Il ritiro porta a porta resta il sistema principe ma aumenterà una volta a settimana il ritiro di plastica e carta, quindi il secco indifferenziato sarà conferito con minor frequenza. Ed ancora: servizi di pulizia estesi ad aree di nuova urbanizzazione e soprattutto azioni costanti in numerose piazze (una trentina) che erano rimaste escluse nel vecchio appalto. Un altro aspetto innovativo: al vincitore il Comune chiede di introdurre la geolocalizzazione per costruire una nuova banca dati degli utenti: tempi duri per gli evasori. Previsto poi il rapporto diretto con i gestori: l’appalto introdurrà un sistema per avere tempistiche certe nelle segnalazioni.

