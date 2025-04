Rifiuti davanti alla chiesa ristrutturata 

La ristrutturazione è finita da tempo. L’antica chiesetta di San Benedetto in via Marconi, ha riacquistato tutto il suo antico splendore sia dentro che fuori. Nonostante il completo restyling, i portoni nuovi, i camminamenti che hanno preso il posto del fango, davanti all’ingresso gli incivili continuano a gettare la spazzatura. Probabilmente la notte, arrivano e lasciano bustoni neri pieni di indifferenziato che in questi giorni si sono accompagnati a centinaia di volantini pubblicitari abbandonati sopra i dissuasori sistemati per evitare la sosta selvaggia.

«È un’indecenza» protesta una fedele, Aurora Ledda, «prima c’era degrado, la strada era dissestata e gettavano i rifiuti ma mai mi sarei aspettata che avrebbero continuato a farlo anche adesso che invece è tutto rimesso a nuovo. Tutto ordinato ma ancora in balia degli incivili. La soluzione? Secondo me dovrebbero piazzare una bella telecamera proprio sopra al punto dove gettano i rifiuti».

È probabile che i responsabili siano da cercare tra i tanti che ancora non pagano la Tari. Come da prassi adesso, con l’ausilio della De Vizia, ispettori ambientali e Polizia locale cercheranno di trovare qualche traccia per risalire agli incivili.

