Rifiuti davanti al cimitero, l’ira dei residenti 

Ancora rifiuti abbandonati in via della Pace a Quartucciu, davanti al cimitero. Bottiglie di plastica, lattine, cartacce e buste continuano ad accumularsi tra gli arbusti e nelle aiuole, dove la vegetazione rende ancora più difficile la rimozione dei rifiuti. È l’immagine che da tempo si presenta ai residenti della zona durante le loro passeggiate nella via. La segnalazione arriva dai residenti, che denunciano una situazione ormai ricorrente. «La situazione dei rifiuti non è migliorata. Le aiuole non vengono pulite da settimane, sono ancora piene di rifiuti che continuano ad accumularsi», racconta una residente della via. Secondo chi vive nella zona infatti, il problema si ripresenta con frequenza. L’area, soprattutto nelle ore di tarda sera, sarebbe periodicamente utilizzata come punto di ritrovo per delle feste improvvisate: con musica ad alto volume e abbandono di rifiuti di ogni genere sino a tarda notte. Nonostante le precedenti segnalazioni, il degrado continua a essere evidente. I residenti chiedono un intervento di pulizia delle aiuole e una manutenzione più costante dell’area e delle vie interne, oltre a maggiori controlli per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Situazione simile anche in via Pertini che da tempo è presa di mira dal fenomeno. Oltre ai classici rifiuti, in tanti di recente hanno notato e segnalato l’aumento di siringhe abbandonate nelle aiuole e nelle aree verdi, con un serio rischio per l’incolumità delle persone e dei propri animali durante le passeggiate.



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