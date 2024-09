Rifiuti davanti ai raccoglitori di abiti usati 

Continuano le cattive abitudini a Sestu davanti ai cassonetti della raccolta abiti usati. Sono in molti i cittadini indignati ad avere notato cumuli di rifiuti davanti a questi contenitori.

In via san Simmaco, vicino al parco Fra Ignazio, per esempio, era pieno di buste di capi di abbigliamento, e perfino vecchi giocattoli. E pure in via Dante, davanti ai vecchi campi sportivi, la situazione era la stessa. La spiegazione sembra chiara: gli incivili si recano al cassonetto con le buste di vecchi abiti, e trovandolo pieno, lasciano semplicemente tutto lì. Inoltre, visto che ci sono anche giocattoli, è facile immaginare che tutto sia il risultato di liberarsi delle vecchie cose di un bambino, senza fare troppa attenzione. Un malcostume anche troppo diffuso. Ma la maggioranza dei cittadini è disgustata e Polizia Locale e Barracelli continuano a cercare i responsabili. Da tempo si parla anche, compatibilmente con le risorse comunali, di installare telecamere o fototrappole.

