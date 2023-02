Rifiuti da smaltire, l’ecocentro resta chiuso 

«Dal 14 dicembre 2022 l’ecocentro comunale sarà chiuso al pubblico per cambio gestione del servizio raccolta rifiuti»: con queste parole il Comune di Samassi, ormai più di due mesi fa, informava la cittadinanza della temporanea chiusura dell’ecocentro. Ad oggi però, la situazione non è cambiata e il servizio dell’ecocentro è ancora sospeso: «L’ecocentro è chiuso da circa due mesi e mezzo e la gente si sta spazientendo perché sta accumulando rifiuti nelle proprie abitazioni – così il capogruppo dell’opposizione Giancarlo Melis –. C’erano cose da mettere a posto ma a quanto pare il problema continua». A determinare la chiusura sarebbe lo smaltimento dei rifiuti non ancora completato da parte dell’ex ditta: «Stiamo aspettando che l’ex gestore sgomberi i cassoni presenti nel piazzale con dei rifiuti che devono essere smaltiti a loro carico e non a carico della nuova ditta – spiega il vice sindaco Giacomo Onnis che conferma come al momento non ci sia una data certa per la riapertura –. Siamo fiduciosi, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di rendere fruibile il centro raccolta in tempi brevi, visto il disagio arrecato ai cittadini per il mancato utilizzo in questi ultimi due mesi».

RIPRODUZIONE RISERVATA