Rifiuti: da febbraio chi sbaglia paga (caro) 

A Decimomannu il nuovo regolamento di igiene urbana, entrato in vigore lo scorso novembre, verrà applicato a partire dal primo febbraio: una piccola rivoluzione per gli abitanti del paese, anche se in realtà le nuove norme non fanno altro che recepire le recenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente. Tante le novità, a partire dal conferimento obbligatorio nei mastelli specifici. Ogni contenitore è associato tramite un Qr code a un determinato nucleo familiare: in questo modo sarà possibile tenere traccia di tutti i conferimenti.

Il contratto di servizio, a Decimo come altrove, prevede un quantitativo pro capite per ogni tipo di rifiuto. A incidere è soprattutto la frazione secca. Il tracciamento consentirà di censire i conferimenti e grazie a questo si potranno premiare i cittadini più virtuosi, secondo il motto “chi inquina paga” tanto caro al vicesindaco Massimiliano Mameli.

Mastelli, buste, orari

È importante che ogni cittadino si faccia consegnare i mastelli, senza i quali i rifiuti non verranno ritirati: occorre presentarsi all’isola ecologica. Tra i vari aspetti pratici da tenere a mente c'è anche il divieto di utilizzare le famose buste nere, che non verranno più ritirate perché rendono il contenuto non ispezionabile anche visivamente dagli operatori. I mastelli dovranno essere esposti nei giorni previsti e negli orari previsti, dalle 20 del giorno precedente il ritiro alle 5 del giorno previsto dal calendario comunale.

Le sanzioni

Il nuovo regolamento prevede sanzioni da 25 a 500 euro, che saranno applicate dalla polizia locale sia a seguito di controlli diretti sia su segnalazione degli operatori ecologici: «Tra i compiti della ditta – spiega Mameli – rientrano il controllo dei punti abusivi di scarico e la raccolta dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale ma anche la segnalazione alla polizia locale delle violazioni più comuni».

L’articolo 56 del regolamento elenca le varie violazioni: dall’errato conferimento al comportamento poco rispettoso nei confronti degli operatori, dall’utilizzo errato dei cestini stradali getta-carta all’abbandono delle deiezioni di animali. Il fenomeno delle discariche abusive verrà contrastato in vari modi, incluso l’utilizzo di telecamere. Il responsabile del reato sarà soggetto sia al ripristino che alle relative sanzioni penali, da 1.000 a 10 mila euro.

La minoranza

«Siamo molto soddisfatti», dichiara Mario Grieco, consigliere di minoranza: «Vede la luce un lavoro iniziato durante la scorsa legislatura, che darà la possibilità di gestire meglio il servizio e di punire a dovere gli incivili».

La sindaca

«Questo regolamento – commenta la sindaca Monica Cadeddu – ci permetterà non solo di adeguarci alle nuove normative ma anche di avere maggiore controllo sul territorio». Anche le attività produttive saranno coinvolte: «Non ci siamo dimenticati di loro – continua Cadeddu – e come è giusto che sia anche i commercianti riceveranno i loro mastelli specifici».

RIPRODUZIONE RISERVATA