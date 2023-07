Rifiuti, cresce la protesta a Sa Zeppara 

A un mese dalle modifiche del calendario della raccolta differenziata, gli abitanti delle case sparse situate nella periferia e nella frazione Borgo Sa Zeppara si lamentano del servizio. Le riduzioni dei ritiri di carta, vetro e plastica, ora una volta al mese, hanno costretto i cittadini a tenere accumuli di rifiuti in casa che possono causare odori sgradevoli. Cresce ovviamente il malcontento tra i residenti.

I cambiamenti

La protesta è stata alimentata dal fatto che, prima delle modifiche di metà giugno, tutti i rifiuti venivano ritirati ogni sabato. Dopo le modifiche, solo l’umido e il secco sono stati mantenuti con cadenza settimanale, mentre per la carta, la plastica e il vetro è previsto un unico ritiro al mese, il martedì, in maniera alternata. Questo ha costretto i residenti ad accumulare i rifiuti in casa o nel cortile. Gigi Usai, residente delle case sparse, ha assunto il ruolo di portavoce di circa 300 residenti: «In 23 anni in cui abito in questa zona, il servizio è sempre stato impeccabile, con il ritiro di tutte le componenti ogni sabato. Questa rimodulazione fa sì che i rifiuti si accumulino e con queste temperature è anche un problema per i possibili odori sgradevoli». Anche Tiziano Sogus e Bernardetta Usai, altri residenti, si uniscono alla protesta e sperano in una rettifica delle modifiche. Paolo Cogoni poi sottolinea che i cittadini pagano le stesse tasse e quindi il servizio deve essere garantito in modo uniforme.

Gli altri luoghi

Il problema è presente anche nella frazione Borgo Sa Zeppara, dove Rosanna Atzori ha speso altri soldi per acquistare bidoni a causa dell'accumulo di rifiuti: «Nessun calendario ci è stato consegnato e non siamo stati informati del cambiamento, lasciandoci incapaci di organizzarci adeguatamente». Nell’ultima seduta di Consiglio comunale, è stato comunicato che il nuovo appalto per i rifiuti ha fatto risparmiare 200 mila euro alle casse comunali. Tuttavia, Simona Cogoni, dalla minoranza, ha espresso dissenso riguardo alla diversa prestazione di servizio con tariffe uguali per tutti i cittadini. «Bene il miglioramento nella raccolta a Guspini e nella frazione di Montevecchio, ma non a discapito del Borgo Sa Zeppara e di chi abita nelle tante case sparse. Auspichiamo che si rimedi a questa situazione che pone gli abitanti su livelli differenti». L'assessore all'Ambiente e vicesindaco Marcello Serru ha dichiarato di voler intervenire: «Per il ritiro delle utenze domestiche stiamo valutando come agire».

RIPRODUZIONE RISERVATA